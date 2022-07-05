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Печь стала причиной сильного пожара в кузбасском селе

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Во вторник, 5 июля, ночью в кузбасском селе загорелся частный жилой дом. Пожар охватил и надворные постройки, на его тушение потребовалось несколько часов.

Минувшей ночью в 00:42 неуемное пламя охватило жилой дом, баню, углярку и дворник на улице Луговая в селе Сары-Чумыш Новокузнецкого муниципального района. К моменту прибытия пожарных огонь полностью объял все хозяйственные постройки на участке.

В результате обгорели стены хозпостроек внутр и снаружи по всей площади, а также сгорела и обрушилась их крыша по всей площади. Пожар испепелил и деревянную обрешетку кровли дома. Общая площадь составила 145 "квадратов", сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Силами семи специалистов и двух единиц спецтехники работы на сгоревшей земле были завершены спустя несколько часов в 03:30. Предварительная причина произошедшего нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Обошлось без пострадавших.

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