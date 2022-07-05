Печь стала причиной сильного пожара в кузбасском селе

Минувшей ночью в 00:42 неуемное пламя охватило жилой дом, баню, углярку и дворник на улице Луговая в селе Сары-Чумыш Новокузнецкого муниципального района. К моменту прибытия пожарных огонь полностью объял все хозяйственные постройки на участке.

– В результате обгорели стены хозпостроек внутр и снаружи по всей площади, а также сгорела и обрушилась их крыша по всей площади. Пожар испепелил и деревянную обрешетку кровли дома. Общая площадь составила 145 "квадратов",– сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Силами семи специалистов и двух единиц спецтехники работы на сгоревшей земле были завершены спустя несколько часов в 03:30. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Обошлось без пострадавших.