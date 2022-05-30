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Печь спровоцировала крупный пожар в кемеровском доме с гаражом и баней

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Крупный пожар разгорелся ночью на кемеровском участке из-за неосторожного обращения с печью. В ГУ МЧС по Кузбассу раскрыли подробности произошедшего.

Сигнал о пожаре в частном доме и хозяйственных постройках на улице 5-й Южный переулок в городе Кемерово поступил огнеборцам в воскресенье, 29 мая, глубокой ночью в 2:12. По словам сотрудницы ведомства, на момент прибытия первого отделения пожарной охраны огонь охватил крышу жилого строения и другие объекты на участке. Общая площадь составила 141 м².

В результате сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, а также обгорела входная дверь. Веранду пламя уничтожило полностью. У гаража, хозпостроек и бани от жара рухнула кровля, – прокомментировали в ГУ МЧС.

Полностью ликвидировать огонь удалось спустя полчаса в 2:51. Никто не пострадал. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за человеческой неосторожности при эксплуатации печи. К тушению привлекались 27 человек и семь единиц спецтехники.

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