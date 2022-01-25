По данным стражей закона, сигнал о наезде транспорта на человека поступил в ведомство накануне около 19:25 по местному времени. Под колесами маршрутного такси оказалась 42-летняя женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

– 62-летний водитель пассажирского транспорта двигался со стороны улицы Красноармейской в направлении ул. Ноградской и совершил наезд на пешехода, – уточнили журналисту AVOKADO в кемеровской ГИБДД.

В результате ДТП женщина получила травмы. Медики назначили ей стационарное лечение.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, после произошедшего "ПАЗик" вылетел на трамвайные пути, что, по словам очевидцев, заблокировало движение пассажирских вагонов. Инцидент произошел неподалеку от ТЦ.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что немецкий кроссовер снес светофор возле кемеровского суда.