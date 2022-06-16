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"Пазик" опрокинулся в кювет на шоссе в Новокузнецком районе

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Жители южной столицы Кузбасса сообщили о ДТП. Журналист AVOKADO выяснил обстоятельства автоаварии.

Сегодня, 16 июня, новокузнечане выложили в социальные сети снимки, на которые попал "пазик", находящийся в кювете на Ильинском шоссе. Судя по фотографиям, автомобиль получил повреждения.


Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, чтобы выяснить подробности инцидента. Правоохранители рассказали, что водитель "ПАЗ" двигался со стороны Новоильинского района в Центральный район и не выбрал безопасную скорость движения в соответствии с погодными условиями. В результате автомобиль опрокинулся. Пострадавших нет, отметили правоохранители.


В ГУ МЧС по Кемеровской области журналисту AVOKADO сообщили, что ДТП случилось утром. На место выехали специалисты, которые провели отключение аккумулятора "пазика".

Фото: ВКонтакте / ДТП Новокузнецка

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