Сегодня, 16 июня, новокузнечане выложили в социальные сети снимки, на которые попал "пазик", находящийся в кювете на Ильинском шоссе. Судя по фотографиям, автомобиль получил повреждения.

Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, чтобы выяснить подробности инцидента. Правоохранители рассказали, что водитель "ПАЗ" двигался со стороны Новоильинского района в Центральный район и не выбрал безопасную скорость движения в соответствии с погодными условиями. В результате автомобиль опрокинулся. Пострадавших нет, отметили правоохранители.

В ГУ МЧС по Кемеровской области журналисту AVOKADO сообщили, что ДТП случилось утром. На место выехали специалисты, которые провели отключение аккумулятора "пазика".