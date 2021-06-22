Паукообразные кровопийцы начали присасываться к глазам жителей Кузбасса

Как рассказали в Кузбасской клинической больнице имени С.В. Беляева, в последнее время участились случаи обращения пациентов после укусов клещей, выбравших в качестве места присасывания места рядом с глазами.
— К нам стали поступать пациенты с укусами клещей в веко и зону рядом с глазом, — говорится в сообщении.
Специалисты предупредили кузбассовцев об опасности самостоятельного извлечения присосавшегося клеща. Представители больницы призывают население быть предельно внимательными.
Фото: Областная Клиническая больница
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