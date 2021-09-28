Пациенты с различными патологиями скончались в Кузбассе из-за COVID-19

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Несколько жителей Кемеровской области, зараженные коронавирусной инфекцией, скончались. О сопутствующих заболеваниях новых жертв COVID-19 сообщили власти.

На сегодняшний день в Кузбассе скончались 1 285 человек, у которых официально был подтвержден коронавирус. За минувшие сутки это число увеличилось на пять. Подробнее о новом суточном приросте заболевших сообщили в правительственном Telegram-канале.


  • У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии-сердечно сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Киселевске.
  • У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Киселевске.
  • У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Белове.
  • У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.
  • У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

Также отмечается, что в Кемеровской области продолжается распространение коронавируса среди населения. За все время пандемии в регионе заразились уже 56 545 граждан, а выздоровели - 53 987 (+162 за сутки). Еще 1 273 пациента в настоящее время получают лечение, под наблюдением врачей в стационарах и на изоляции остаются 8 777 кузбассовцев.

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