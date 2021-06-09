Пациенты с коронавирусом скончались в трех городах Кузбасса

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Кузбасские медики зафиксировали новые случаи смерти среди пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Согласно данным на утро 9 июня, в Кемеровской области скончались еще 3 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус. Они проживали в Междуреченске, Кемерове и Анжеро-Судженске.

– У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
Женщина 1938 года рождения умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске,– сообщили власти региона.

Всего с начала пандемии в Кузбассе скончались уже 741 зараженных.


Также за минувшие сутки увеличилось количество заболевших. Теперь количество случаев заражения COVID-19 достигло 37 570. Выздоровели из этого числа 36 224 пациента.

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