Пациенты с коронавирусом скончались в трех городах Кузбасса

Согласно данным на утро 9 июня, в Кемеровской области скончались еще 3 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус. Они проживали в Междуреченске, Кемерове и Анжеро-Судженске.

– У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

Женщина 1938 года рождения умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске,– сообщили власти региона.

Всего с начала пандемии в Кузбассе скончались уже 741 зараженных.

Также за минувшие сутки увеличилось количество заболевших. Теперь количество случаев заражения COVID-19 достигло 37 570. Выздоровели из этого числа 36 224 пациента.