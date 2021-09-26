Пациенты с COVID-19 умерли в шести муниципалитетах Кузбасса а сутки

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Кузбасские власти сообщили о новых случаях смерти среди зараженных коронавирусом граждан. Новые жертвы заболевания появились в шести муниципалитетах области.

Согласно данным на утро 26 сентября, количество умерших граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Кузбассе увеличилось на шесть за минувшие сутки. В общей сложности к настоящему моменту скончались уже 1 274 человека. В правительственном Telegram-канале сообщили некоторые подробности о последних жертвах коронавируса.

- У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юрге.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, онкопатологии. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Она проживала в Прокопьевском муниципальном округе.
У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Она проживала в Киселевске.
У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске, - говорится в официальном заявлении.

Помимо этого, за последние 24 часа также возросло число заболевших. За время пандемии их общее количество достигло 56 227. Выздоровели за тот же период 53 649 граждан.


На данный момент на изоляции и в стационарах находятся 9 625 жителей Кемеровской области.

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