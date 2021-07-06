Пациенты с COVID-19 получат лечение в кемеровской детской больнице

Сотрудники медицинского учреждения по адресу улица Гагарина 134а (неподалеку от парка имени Веры Волошиной) со вторника, 6 июля, оказывают помощь зараженным китайским вирусом пациентам. Информация стала известна из публикации в соцсети больницы.
– Еще вчера они лечили детей, а сегодня готовы противостоять главному вызову нашего времени, – следует из текста поста.
Стоит отметить, что отделение гастроэнтерологии продолжило свою работу на новом месте, специалисты временно переехали на улицу Ворошилова, 21. Плановая госпитализация при этом не отменяется.
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