Пациенты ковидария в Новокузнецке экстренно эвакуировались из-за пожара

Накануне, вечером 3 февраля, в инфекционном корпусе Новокузнецкой городской клинической больницы №29 на 3 этаже произошло короткое замыкание в электрощитке.

Всех пациентов экстренно эвакуировали на этаж ниже, а далее перевезли в одно из пульмонологических отделений города. На место незамедлительно прибыло пожарно-спасательное подразделение МЧС.



– К настоящему моменту проведено обследование, электроснабжение корпуса восстановлено в штатном режиме. Будет организована полная проверка системы электропроводки корпуса, – сообщили в Минздраве Кузбасса.

На некоторое время пациенты с COVID-19 и пневмонией, которым требуется госпитализация в больнице №29, будут переведены в пульмонологическое отделение в другом корпусе.



По данным Минздрава Кемеровской области, пострадавших нет.