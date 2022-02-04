Пациенты ковидария в Новокузнецке экстренно эвакуировались из-за пожара

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Пожар возник в отделении с больными коронавирусом и пневмонией в южной столице Кузбасса.

Накануне, вечером 3 февраля, в инфекционном корпусе Новокузнецкой городской клинической больницы №29 на 3 этаже произошло короткое замыкание в электрощитке.


Всех пациентов экстренно эвакуировали на этаж ниже, а далее перевезли в одно из пульмонологических отделений города. На место незамедлительно прибыло пожарно-спасательное подразделение МЧС.


– К настоящему моменту проведено обследование, электроснабжение корпуса восстановлено в штатном режиме. Будет организована полная проверка системы электропроводки корпуса, – сообщили в Минздраве Кузбасса.

На некоторое время пациенты с COVID-19 и пневмонией, которым требуется госпитализация в больнице №29, будут переведены в пульмонологическое отделение в другом корпусе.

По данным Минздрава Кемеровской области, пострадавших нет.

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