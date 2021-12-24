Пациенты детского отделения кузбасской больницы замерзли в неотапливаемых палатах

Житель Прокопьевска пожаловалась на холод в одной из городских больниц. Автор разместил жалобу в Сети и указал, что пациенты медицинского учреждения вынуждены замерзать в детском инфекционном и гинекологическом отделениях.

– ...батареи еле теплые, в палатах дубак... ребенок в двух костюмах и с обогревателем, – отметил местный житель.

При этом в министерстве здравоохранения региона ситуацию прокомментировали. Представители власти подтвердили, что в помещениях выявлены нарушения графика температурного режима.

– На основании выявленных нарушений составлено претензионное письмо в теплоснабжающую компанию, – говорится в сообщении.

На время всех разбирательств детям и постоялицам женского отделения медики выдали дополнительные одеяла, а в угловых палатах в скором времени могут появиться масляные радиаторы.