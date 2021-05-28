Пациентка из Кузбасса скончалась после заражения коронавирусом

За минувшие сутки медики зарегистрировали новый случай смерти пациентки с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Прокопьевске,– говорится в сообщении властей.

Кроме того, в Кемеровской области увеличилось число случаев заражения COVID-19. Их общее количество к настоящему моменту достигло 36 864. При этом выздоровели 35 541 человека, 717 – скончались.

Продолжают получать лечение 606 зараженных, под наблюдением врачей в стационарах и на дому остается 1 572 пациент.