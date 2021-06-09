Пациентка больницы в Кемерове осталась без прививки от COVID-19 из-за недостатка вакцин

В редакцию VSE42.Ru обратилась кемеровчанка, которая рассказала, что записалась на вакцинацию от COVID-19 в Кемеровской городской клинической больнице №4. Утром в назначенное время горожанка пришла в медучреждение, однако там ей сообщили о невозможности поставить прививку. Причиной такой ситуации медики назвали отсутствие вакцины и предложили самостоятельно звонить в поликлинику, чтобы узнать о поступлении препарата.

– То есть у нас губернатор говорит, что нужно всем прививаться, а в больнице вакцины нет. Это как так получается? Это повсеместно или только под боком у главврача Климкина (главный врач ГКБ №4 Алексей Климкин – прим. ред.), – отметила жительница Кемерова.

Она также добавила, что планировала и записывалась на вакцинацию заранее, поэтому отпрашивалась с работы. Но медики, в свою очередь, не сообщили об исчезновении препарата заранее и не предложили записаться на другое время.

Пресс-секретарь городской клинической больницы №4 оказалась недоступна для комментариев.