Пациентка больницы в Кемерове осталась без прививки от COVID-19 из-за недостатка вакцин

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Жительница областной столицы пожаловалась на невозможность поставить прививку от коронавирусной инфекции в одной из больниц города. По словам девушки, медики заявили, что вакцины в учреждении больше нет.

В редакцию VSE42.Ru обратилась кемеровчанка, которая рассказала, что записалась на вакцинацию от COVID-19 в Кемеровской городской клинической больнице №4. Утром в назначенное время горожанка пришла в медучреждение, однако там ей сообщили о невозможности поставить прививку. Причиной такой ситуации медики назвали отсутствие вакцины и предложили самостоятельно звонить в поликлинику, чтобы узнать о поступлении препарата.

– То есть у нас губернатор говорит, что нужно всем прививаться, а в больнице вакцины нет. Это как так получается? Это повсеместно или только под боком у главврача Климкина (главный врач ГКБ №4 Алексей Климкин – прим. ред.), – отметила жительница Кемерова.

Она также добавила, что планировала и записывалась на вакцинацию заранее, поэтому отпрашивалась с работы. Но медики, в свою очередь, не сообщили об исчезновении препарата заранее и не предложили записаться на другое время.


Пресс-секретарь городской клинической больницы №4 оказалась недоступна для комментариев.

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