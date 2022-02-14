Пациент больницы в Кузбассе пожаловался на соседство с трупом

Накануне в социальных сетях появились кадры, снятые в Междуреченской городской больнице. Оператор, находящийся на лечении в данном медучреждении, заявил, что уже длительное время вынужден находиться рядом со скончавшимся соседом по палате.

‒ Лежим в палате рядом с ТРУПОМ больше часа! Междуреченск, терапия! ‒ подписал ролик мужчина.

Мнения комментаторов разделились. Часть пользователей возмутились отношением медперсонала к как к умершему, так и к остальным пациентам. Горожане отметили, что подобное соседство недопустимо, и тело должны были сразу вывести в коридор. Другие кузбассовцы резко раскритиковали мужчину, который заснял труп на видео.

"Да как вам не стыдно?! Никакого уважения ни к умершему, ни к его родственникам", "Вот где безнравственный человек!", "...на этого блогера в кавычках подала бы заявление в милицию, пускай бы оштрафовали, чтоб не повадно было", ‒ выразили негодование комментаторы.

На жалобу отреагировали представители медучреждения. Он сообщил, что в больнице по факту видеозаписи проводится служебная проверка, создана специальная комиссия.

‒ В больнице проводится служебная проверка по факту данной видеозаписи. Через полтора часа после констатации смерти пациента, тело было перевезено в МОРГ, ‒ написал представитель Междуреченской городской больницы.

Кроме того, в больнице, по словам сотрудника, создана комиссия, которая даст оценку действиям медперсонала и выявит сотрудников, которые нарушили регламент медучреждения.