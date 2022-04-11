Патрульный доставил школьника с турников в кемеровскую больницу

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В кузбасской столице ребенок оказался на земле после игр на турникете. На беспомощного школьника обратил внимание полицейский, который на служебном автомобиле отвез его к врачам.

Полицейский обнаружили кемеровского подростка на земле, когда мальчика уже окружила толпа любопытных прохожих. Выяснилось, что несовершеннолетний не мог самостоятельно стоять на своих ногах, а также испытывал сильное головокружение.


При этом рядом с ребенком находилась его мама. Со слов женщины, ее 13-летний сын качался на турнике, но внезапно ему стало плохо и он упал. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Правда из-за того, что состояние больного стремительно ухудшалось, правоохранитель приняли решение, что доставит юного горожанина в больницу самостоятельно на своем служебном автомобиле.


В результате подростка удалось своевременно передать врачам. Сейчас его самочувствие значительно улучшилось, прокомментировали в МВД России.

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