Патрульный доставил школьника с турников в кемеровскую больницу

Полицейский обнаружили кемеровского подростка на земле, когда мальчика уже окружила толпа любопытных прохожих. Выяснилось, что несовершеннолетний не мог самостоятельно стоять на своих ногах, а также испытывал сильное головокружение.

При этом рядом с ребенком находилась его мама. Со слов женщины, ее 13-летний сын качался на турнике, но внезапно ему стало плохо и он упал. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Правда из-за того, что состояние больного стремительно ухудшалось, правоохранитель приняли решение, что доставит юного горожанина в больницу самостоятельно на своем служебном автомобиле.

В результате подростка удалось своевременно передать врачам. Сейчас его самочувствие значительно улучшилось, прокомментировали в МВД России.