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Пассажиры задержались в кемеровском аэропорту из-за опоздания самолета

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В кемеровском аэропорту произошла задержка авиарейса из столицы Кузбасса в Москву, о чем AVOKADO сообщили пассажиры воздушного судна.

Сегодня утром кемеровчане не смогли на самолете вовремя покинуть областной центр. По словам собеседника AVOKADO, по неизвестным причинам посадка на рейс "Кемерово-Москва" была отложен на более позднее время. По информации на онлайн-табло кемеровского аэропорта, вылет воздушного судна должен был состояться 8:10.


За подробностями корреспондент обратился в аэропорт Кемерово имени А. А. Леонова. Там уточнили, что пассажиры рейса не смогли вовремя покинуть столицу Кузбасса из-за позднего вылета самолета из Москвы. Однако истинные причины, которые привели к сдвигу в расписании, не уточняются.

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