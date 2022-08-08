Пассажиры задержались в кемеровском аэропорту из-за опоздания самолета

Сегодня утром кемеровчане не смогли на самолете вовремя покинуть областной центр. По словам собеседника AVOKADO, по неизвестным причинам посадка на рейс "Кемерово-Москва" была отложен на более позднее время. По информации на онлайн-табло кемеровского аэропорта, вылет воздушного судна должен был состояться 8:10.

За подробностями корреспондент обратился в аэропорт Кемерово имени А. А. Леонова. Там уточнили, что пассажиры рейса не смогли вовремя покинуть столицу Кузбасса из-за позднего вылета самолета из Москвы. Однако истинные причины, которые привели к сдвигу в расписании, не уточняются.