Пассажиры в Кузбассе выталкивали застрявшую в снегу маршрутку

Очевидец выложил в социальные сети видео, снятое в Прокопьевске накануне, 15 ноября. На кадрах запечатлено то, как пассажиры одной из городских маршруток выталкивают транспорт из плотного снега, в котором застряли колеса.

‒ Ни летом ни зимой дорог нет. Сколько это будет продолжаться? ‒ сокрушается автор поста.

Горожане поддержали прокопчанина и отметили, что расчистка снега и льда в городе оставляет желать лучшего.

‒ Дороги ужас, <...> хоть ставь машину и пешком иди, хотя и пешком убиться можно, ‒ отметил один из комментаторов.

Также местные жители выразили надежду на то, что новый мэр обратит внимание на состояние дорожного полотна зимой. Напомним, что депутаты избрали градоначальника Прокопьевска в прошлую пятницу.