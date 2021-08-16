Пассажиры трамвая в Кемерове экстренно покинули салон из-за задымления

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что инцидент произошел на проспекте Кузнецком в Кемерове около парковки крупного торгового центра. По данным свидетелей произошедшего, густой белый дым начал идти из-под трамвая. Частично задымленным также оказался салон.

В пресс-службе МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO сообщили, что на место инцидента выезжало два отделения пожарных. К моменту их прибытия пассажиры трамвая самостоятельно эвакуировались.

- Из-под колодок шел дым. Пострадавших нет. В 13:16 ликвидировали, - рассказали в ведомстве.

Другие подробности уточняются.