Пассажиры трамвая в Кемерове экстренно покинули салон из-за задымления

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Жители кузбасской столицы сообщили в социальных сетях о трамвае, который задымился. В областном ГУ МЧС редакции AVOKADO сообщили подробности.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что инцидент произошел на проспекте Кузнецком в Кемерове около парковки крупного торгового центра. По данным свидетелей произошедшего, густой белый дым начал идти из-под трамвая. Частично задымленным также оказался салон.


В пресс-службе МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO сообщили, что на место инцидента выезжало два отделения пожарных. К моменту их прибытия пассажиры трамвая самостоятельно эвакуировались.

- Из-под колодок шел дым. Пострадавших нет. В 13:16 ликвидировали, - рассказали в ведомстве.

Другие подробности уточняются.

Да!
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