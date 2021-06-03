Пассажиры сломали кости во время резкого торможения автобуса в Новокузнецке

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Фото:  

В южной столице Кузбасса несколько пассажиров рейсового автобуса получили переломы и ушибы из-за ДТП и резкого торможения.

Фото:  

По данным полиции, инцидент произошел на улице Кирова в Новокузнецке. Установлено, что водитель отечественного автомобиля при повороте направо подрезал рейсовый автобус с пассажирами, так как вовремя не перестроился в нужную полосу. Чтобы избежать столкновения, водитель "Волгобаса" начал резко тормозить.


В результате травмы получили четыре человека, находившиеся в салоне автобуса. У них диагностировали переломы и ушибы. Пострадавших с места ДТП госпитализировали.


В отношении водителя легковушки составили протокол. Другие обстоятельства произошедшего выясняются, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

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