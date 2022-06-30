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Пассажиры пожаловались на толстый слой пыли в кузбасских автобусах

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В одном из городов Кузбасса разъезжают пассажирские автобусы с грязными салонами, что сильно злит людей.

В Сети пассажиры из Ленинска-Кузнецкого пожаловались на автобусы, которые, по их словам, давно заросли грязью, и никто не планирует эту проблему исправлять. Так, автор публикации заявила, что заметила толстый слой пыли в салоне общественного транспорта под номером АУ26242.

Просто грязь по всему салону, это что за дела вообще? В чистой одежде сели в автобус, вышли все в пыли. Это что за обслуживание вообще? Мы платим деньги за проезд, так еще и в грязном автобусе ездим, сокрушилась женщина.

Также она предложила местным властям проверить работу транспортной организации на должное выполнение всех своих обязанностей, чтобы люди могли передвигаться по городу на автобусах в комфортных условиях.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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