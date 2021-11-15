Пассажиры пострадали при опрокидывании автобуса на трассе под Новокузнецком

Стражи закона получили сигнал о происшествии в районе трассы Новокузнецк – Красулино накануне около 6:00 по местному времени. Оказалось, что водитель автобуса "ПАЗ", который занимался перевозкой рабочих одного их предприятий, выбрал небезопасную скорость движения при неблагоприятных погодных условиях, в результате чего не справился с управлением и совершил вылетел с проезжей части в кювет, где опрокинулся.

– В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 пассажиров: 4 мужчины в возрасте от 25 до 63 лет и женщина 49 лет, – прокомментировали правоохранители.

Медики оказали помощь пострадавшим пассажирам, им назначено амбулаторное лечение. В момент инцидента в салоне транспорта находилось 10 человек.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автобус с людьми застрял в сугробе на кузбасской трассе