Пассажиры ограбили подвозившего их кузбассовца

Инцидент произошел в Топкинском муниципальном округе. Сорокалетний местный житель посадил к себе в машину двух молодых людей, которые попросили отвезти их в отдаленный район города. Водитель отвлекся в пути на телефонный разговор, чем и воспользовались злоумышленники: один из них выхватил смартфон из руки потерпевшего, а второй сорвал видеорегистратор. Просьбы вернуть украденное на грабителей не подействовали. Молодые люди скрылись, а водитель обратился за помощью к правоохранителям.

Злоумышленников задержали и передали похищенное имущество законному владельцу. В отношении молодых было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Максимальное наказание по обозначенной статье составляет четыре года лишения свободы.