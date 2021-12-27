Пассажиры общественного транспорта в Кемерове лишились востребованной остановки

Жители областного центра в Сети посетовали на исчезновение торгово-остановочного павильона, который находился на пересечении проспекта Ленина с Пионерским бульваром.
– Скажите, пожалуйста, на остановке "Улыбка" планируют поставить остановочный павильон? – поинтересовались местные жители у властей.
При этом по данным властей, остановка пропала с указанной территории по желанию ее собственника, якобы он демонтировал объект после завершения срока действия договора об аренде земельного участка. Также чиновники подчеркнули, что в настоящий момент сроки установления нового крытого павильона не определены.
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