Пассажиры кемеровской маршрутки пожаловались на устроившего гонки водителя-хвастуна

Свою жалобу жительница областного центра разместила в Сети на платформе "Кузбасс Онлайн". Автор в письме указала, что во время поездки на общественном транспорте она столкнулась с хамством водителя.

– Водитель громко обсуждал по телефону, что развернется и обгонит автобус №91. Пассажирам было неприятно слушать, как он орет и хвастается, – сокрушилась в письме кемеровчанка.

При этом она указала, что когда шоферу удалось догнать своего "соперника", то он показал ему рукой неприличный жест. Также возмутило жителей и то, что мужчина не высаживал людей на нужных остановках. С ее слов, речь идет о водителях, управляющих общественным транспортом, по маршрутам №4 и №2.

В ответ представители власти пообещали, что доведут информацию до руководства предприятий, а после в отношении нарушителей будут приняты меры дисциплинарной ответственности.