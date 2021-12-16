Пассажиры кемеровской маршрутки пожаловались на устроившего гонки водителя-хвастуна

0
Фото:  

Пассажиры кемеровской маршрутки раскритиковали водителя за громкое хвастовство и неприличные жесты в адрес коллег.

Свою жалобу жительница областного центра разместила в Сети на платформе "Кузбасс Онлайн". Автор в письме указала, что во время поездки на общественном транспорте она столкнулась с хамством водителя.

Водитель громко обсуждал по телефону, что развернется и обгонит автобус №91. Пассажирам было неприятно слушать, как он орет и хвастается, сокрушилась в письме кемеровчанка.

При этом она указала, что когда шоферу удалось догнать своего "соперника", то он показал ему рукой неприличный жест. Также возмутило жителей и то, что мужчина не высаживал людей на нужных остановках. С ее слов, речь идет о водителях, управляющих общественным транспортом, по маршрутам №4 и №2.


В ответ представители власти пообещали, что доведут информацию до руководства предприятий, а после в отношении нарушителей будут приняты меры дисциплинарной ответственности.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31850

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined