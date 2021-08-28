Пассажиры из кемеровского района пожаловались на отсутствие транспорта в вечернее время

В Сети на электронной платформе "Кузбасс Онлайн" жители Рудничного района Кемерова выразили жалобу на движение транспорта в вечернее время. С их слов, в Ленинский район уехать пассажирам в вечернее время не представляется возможным.

При этом автор поста выразил уверенность, что разрешить проблему можно в случае, если власти согласятся продлить работу маршрутного такси № 31.

— Возможно ли сделать так что бы те, кто едет до СКК "Октябрьский", ехали хотя бы до Волгоградской? Или продлите режим работы 31-й маршрутки, — поинтересовался горожанин.

В ответ представители администрации дали обещание, что рассмотрят вопрос о продлении времени работы данного маршрута.