Пассажиры из кемеровского района пожаловались на отсутствие транспорта в вечернее время

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Жители кузбасской столицы рассказали властям, что в позднее время нет возможности покинуть Рудничный район города из-за отсутствия транспорта.

В Сети на электронной платформе "Кузбасс Онлайн" жители Рудничного района Кемерова выразили жалобу на движение транспорта в вечернее время. С их слов, в Ленинский район уехать пассажирам в вечернее время не представляется возможным.


При этом автор поста выразил уверенность, что разрешить проблему можно в случае, если власти согласятся продлить работу маршрутного такси № 31.

— Возможно ли сделать так что бы те, кто едет до СКК "Октябрьский", ехали хотя бы до Волгоградской? Или продлите режим работы 31-й маршрутки, — поинтересовался горожанин.

В ответ представители администрации дали обещание, что рассмотрят вопрос о продлении времени работы данного маршрута.

Да!
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