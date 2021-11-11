Пассажиры автобуса пострадали в результате ДТП с грузовиком в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля "КамАЗ". В результате ДТП пострадали двое новокузнечан.

В социальных сетях появились фотографии, на которых очевидцы запечатлели последствия автоаварии, произошедшей в Новокузнецке. На кадрах виден автобус, передняя часть которого смята после удара. Подробности произошедшего корреспонденту AVOKADO рассказали в ГИБДД Кемеровской области.


ДТП произошло сегодня, 11 ноября, около 8:50 в районе дома № 50 по улице Дружбы.

‒ Предварительно, <...> водитель автобуса, осуществлявший движение по заказному маршруту, двигаясь со стороны Левого берега в направлении улицы Тольятти, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ", ‒ рассказали в госавтоинспекции Кузбасса.

После аварии за помощью медиков обратились двое пассажиров автобуса. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.


Сотрудники госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения. Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впередиидущих транспортных средств и бокового интервала.

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