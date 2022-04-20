Пассажирский троллейбус с цепью и мусором шокировал новокузнечан

Свое недовольство житель южной столицы региона выразил на платформе "Кузбасс Онлайн". По данным рассказчика, транспорт как снаружи, так и внутри выглядит не лучшим образом. Его внешний вид портит передняя дверь, огороженная от пассажирского салона цепью, а также переполненное мусором ведро.

– Первая дверь остается без использования, что ухудшает посадку и высадку пассажиров, – подытожил мужчина после поездки на троллейбусе №037.

В ответ администратор портала сказал, что жалоба принята в работу и направлена специалистам. О результатах обещают сообщить дополнительно.