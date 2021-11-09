Пассажирский самолет задержался в кемеровском аэропорту из-за пьяного дебошира

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Пассажиры рейса " Кемерово – Москва" пожаловались в Сети на пьяного буйного мужчину, из-за которого самолет задержался в воздушной гавани на полчаса. В аэропорту "Алексей Леонов" редакции AVOKADO сообщили подробности.

Сообщение о нетрезвом дебошире на борту самолета появилось в сообществе во "ВКонтакте". Очевидцы рассказали, что во вторник, 9 ноября, на полчаса был задержан авиарейс в кемеровском аэропорту из-за человека, который якобы был сильно пьян.


В справочной аэропорта корреспонденту редакции интернет-журнала AVOKADO факт опоздания с вылетом подтвердили.

– Сегодня авиарейс Кемерово – Москва вылетел с опозданием на 30 минут. Задержка произошла из-за снятия пассажира, – рассказала собеседница сайту.

Для подтверждения своих слов свидетель разместил в Сети ролик с предполагаемым дебоширом.

Судя по видео, стражи порядка долго разбирались с нарушителем порядка в салоне борта, а после вывели его наружу. В настоящий момент мужчине грозит штраф.


Согласно расписанию, самолет должен был покинуть воздушную гавань в 7:55, но взлететь ему удалось только в 8:32 по местному времени.

Фото: Инцидент Кузбасс

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