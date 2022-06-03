Пассажирский автобус загорелся в Новокузнецке во время выполнения рейса

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Днем 3 июня на дороге в южной столице Кузбасса произошел пожар – пламя возникло в синем автобусе с пассажирами. В экстренных службах региона AVOKADO прокомментировали произошедшее.

В пятницу, 3 июня, в Сети кузбассовцы поделились видео с пассажирским автобусом, из салона которого валил густой черный дым. При его просмотре можно заметить, что несколько неравнодушных граждан своими силами подняли крышку панели и при помощи огнетушителя пытались ликвидировать очаг возгорания.

– Сегодня примерно 10 минут назад загорелся автобус 87 на Автоколонне, – следует из текста поста в сообществе во "ВКонтакте".

В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO сообщили, что ЧП произошло сегодня днем в Новокузнецке. Сигнал о загоревшемся транспорте поступил в ведомство в 15:08, после чего на шоссе Кузнецкое на двух автоцистернах выехали восемь пожарных. Отмечается, что пламя очевидцы ликвидировали до прибытия специалистов.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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