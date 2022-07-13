Пассажирский автобус загорелся на перекрестке в Кемерове

Сегодня, 13 июля, кемеровчане поделились в социальных сетях снимком автобуса №51, окутанного дымом. Как уточнили горожане, фотография была сделана на перекрестке улиц Леонова и 40 лет Октября в Кировском районе. Судя по фото, рядом с общественным транспортом также остановились легковушки. Очевидцы рассказали, что автомобилисты пришли на помощь водителю автобуса.

Чтобы уточнить подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Специалисты сообщили, что сигнал о возгорании в моторном отсеке автобуса поступил утром, на место выдвинулись четыре человека и одна единица техники. Однако помощь не понадобилась: пожар был ликвидирован без привлечения сотрудников МЧС.