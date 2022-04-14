Пассажирский автобус загорелся на дороге в Кемерове

Инцидент произошел на Логовом шоссе в Рудничном районе Кемерова. Автобус был припаркован, когда из его моторного отсека пошел дым и начал вырываться огонь. При этом водитель не обратил внимание на то, что его транспортное средство горит. Возникла опасность того, что воспламенится и топливная система, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Начинающийся пожар заметили сотрудники ГИБДД, которые предупредили автомобилиста об опасности и начали ликвидацию возгорания. К моменту прибытия огнеборцев пламя удалось потушить.