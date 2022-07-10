Пассажирский автобус задымился на ходу в Кузбассе

В сообществе автомобилистов во "ВКонтакте" появилась публикация о том, что в Прокопьевском районе посреди проезжей части во время выполнения рейса задымился пассажирский автобус. Очевидцам удалось запечатлеть происходящее на камеру. Судя по кадрам, от синего транспорта исходил густой серый дым.

– В Калачево вчера задымил автобус, – сказал автор.

При этом находились ли в момент инцидента в салоне авто люди, не известно.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что два пассажирских автобуса зажали легковушку в Новокузнецке