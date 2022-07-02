Пассажирский автобус влетел в остановку на новокузнецком проспекте

Сегодня, 2 июля, в Сети появились фотографии, на которых запечатлены последствия автоаварии, произошедшей в Центральном районе Новокузнецка. Очевидцы сняли на камеру автобус, врезавшийся в остановочный павильон. Судя по снимкам, транспортное средство практически сравняло остановку с землей.
– Курако 4, врезался в остановку, – сообщили горожане в одном из пабликов "ВКонтакте".
О наличии пострадавших новокузнечане не сообщили. Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Новокузнецк
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