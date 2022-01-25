Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой на рельсах в Кузбассе

Сегодня, 25 января, пользователи Сети поделились видеороликом, на котором запечатлены последствия аварии, произошедшей в Ленинске-Кузнецком. На кадрах видно, что пассажирский автобус протаранил автомобиль Toyota с правой стороны, из-за чего на легковушке появились повреждения. Кроме того, задней частью автобус задел кроссовер Hyundai.

По словам автора ролика, инцидент произошел на улице Спасстанция. На кадрах видно, что на месте происшествия работают правоохранители.

Обстоятельства произошедшего и наличие пострадавших выясняются.