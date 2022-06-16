Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Кемерове

Накануне, 15 июня, в редакцию Интернет-журнала AVOKADO обратился кемеровчанин, который сообщил, что на проспекте Ленина произошла автоавария. Молодой человек рассказал, что в районе дома №117 автомобиль Mitsubishi столкнулся с пассажирским автобусом №87. Инцидент произошел в 19:45.

‒ Я шел по двору, когда услышал визг тормозов и грохот. Вышел на проспект и увидел, что стоит иномарка и автобус. Из салона вышли пассажиры. Пострадавших не заметил, ‒ отметил очевидец в беседе с корреспондентом AVOKADO.

Судя по предоставленным в редакцию снимкам, автомобиль получил серьезное повреждение правого заднего крыла. На бампере автобуса также видны следы столкновения.

Обстоятельства инцидента выясняются.