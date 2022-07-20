Пассажирский автобус снес ограждение в кузбасском городе

Сегодня, 20 июля, ленинск-кузнечане поделились в социальных сетях снимком, на котором оказался запечатлен автобус, врезавшийся в ограждение на одной из городских улиц. Судя по фотографии, транспорт, остановившийся на встречной полосе, помял элементы конструкции.

‒ Вопрос: как он так умудрился снести забор? ‒ поинтересовались кузбассовцы.

Корреспонденту AVOKADO удалось связаться с представителем транспортной компании, которой принадлежит данный автобус. По словам специалиста, ДТП произошло из-за того, что водитель не поставил транспортное средство на ручной тормоз. В результате этого автобус покатился и наехал на бордюр.

Пострадавших в результате инцидента нет, пассажиров в салоне не было.

Отметим, что похожее происшествие случилось в Новокузнецке в начале июля.