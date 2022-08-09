Пассажирский автобус смял легковушки на шоссе в Новокузнецке

Пользователи социальных сетей поделились кадрами, снятыми на Ильинском шоссе в Новокузнецке. В объектив камеры очевидца попали смятые от удара легковые автомобили, а также автобус, корпус которого также оказался поврежден. Горожане заявили, что на момент столкновения в общественном транспорте находились люди.

‒ Людей с автобуса выпустили на улицу, участники ДТП и их пассажиры похоже без травм, вроде все живы, ‒ рассказали свидетели происшествия.

В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO сообщили, что указанная автоавария произошла сегодня, 9 августа, около 11:30. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.

На месте работают правоохранители, которым предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о том, что водители должны выбирать для движения безопасную скорость, а также следить за соблюдением дистанции и бокового интервала.