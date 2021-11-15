Пассажирский автобус протаранил автомобиль такси в Новокузнецке

Жители южной столицы Кузбасса стали свидетелями столкновения пассажирского автобуса марки Volgabus с автомобилем такси на проспекте Металлургов. Видеозаписью с места происшествия пользователь Сети поделился в сообществе во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, общественный транспорт протаранил зад легковушке. Находились ли пассажиры в салоне крупного автомобиля в момент тесного контакта машин до сих пор не известно. В УГИБДД Кузбасса корреспонденту интернет-журнала AVOKADO сообщили, что информации об аварии не получали.

Ранее стало известно, что иномарка улетела в столб после ДТП возле кемеровского рынка.