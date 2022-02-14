Пассажирский автобус попал в тройное ДТП на кемеровской трассе

Интернет-пользователь в сообществе во "ВКонтакте" поделился видео, на котором запечатлены последствия ДТП на улице Тухачевского в кузбасской столице. По словам автора ролика, инцидент произошел сегодня утром в понедельник, 14 февраля.

– Ул. Тухачевского, остановка Пивзавод, – следует из текста публикации.

Судя по кадрам, легковушка в результате контакта потеряла бампер, а второй автомобиль-участник, который находился спереди, лишился задней части. Рядом с местом происшествия установлен аварийный сигнал, возле него припаркован пассажирский автобус.

В ГИБДД Кемерова журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал об аварии в ведомство поступал, однако, подробности станут известны позже.

Ранее редакция интернет-журнала сообщала, что легковушка превратилась в груду металла после ДТП с грузовиком в Кемерове.