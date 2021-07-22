Пассажирский автобус попал в ДТП на мосту в Кемерове

В социальных сетях жители Кемерова поделились снимками аварии, которая произошла на Горбатом мосту. На снимках видно, что столкновение произошло между легковушкой и автобусом. Судя по повреждениям обоих транспортных средств, удар был лобовым.

На месте происшествия работали спасатели, а также бригада скорой помощи. Другие подробности инцидента уточняются.

В пресс-службе кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO подтвердили факт ДТП. В ведомстве также отметили, что сообщат детали аварии позже.