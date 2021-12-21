Пассажирский автобус перевернулся на кузбасской трассе

Накануне в социальных сетях появился снимок, сделанный рядом с Таштаголом. На фотографии запечатлен пассажирский автобус, перевернувшийся на бок.
‒ Автобус ехал по маршруту Таштагол-Новокузнецк. Лежит в поселке Центральный. В 40 км от Таштагола, ‒ гласит подпись к снимку.
Информации о пострадавших нет. Одна из пользователей, по-видимому, находившаяся в транспорте, рассказала о произошедшем.
‒ Знаете как было страшно, я еще с ребенком была. Спасибо большое женщине, которая забрала меня с ребенком, ‒ рассказала комментатор.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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