Пассажирский автобус на встречке влетел в иномарку на кузбасской дороге

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ДТП с участием автобуса и легкового авто произошло в черте кузбасского города. В правоохранительных органах корреспонденту AVOKADO сообщили о травмированном человеке.

По словам очевидцев, в Березовском сегодня утром, 11 ноября, произошло серьезное ДТП. В УГИБДД Кузбасса редакции интернет-журнала уточнили, что после тесного контакта пассажирского транспорта с машиной на улице Нижний Барзас пострадал 32-летний мужчина, который управлял легковушкой.

Водитель пассажирского автобуса не учел опасные дорожные условия и выбрал небезопасную скорость движения. В результате пассажирский транспорт вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Ipsum, – рассказал собеседник интернет-журналу AVOKADO.

Травмированный автомобилист находится на амбулаторном лечении.


Судя по кадрам, которые появились в Сети, машина получила серьезный урон: полностью уничтожена левая сторона иномарки, отлетело лобовое стекло.


Госавтоинспекция напомнила кузбассовцам о необходимости учитывать погодные условия при управлении транспортом и не превышать безопасную скорость движения.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано в Березовском | Кузбасс"

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