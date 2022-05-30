В районе кемеровского вокзала произошел новый инцидент с пассажирским автобусом: транспорт провалился в яму и, по мнению граждан, в этот момент исполнил танец, отрывая колесо от асфальтированного покрытия.

– Почему автобус пляшет? – поинтересовался интернет-пользователь после просмотра видео.

Другие зрители в комментариях заявили, что из-за ненадлежащего качества проезжей части в скором времени новые синие автобусы станут непригодны к перевозке граждан.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что колесо пассажирского автобуса провалилось под землю у кемеровского вокзала.