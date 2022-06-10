Накануне, 9 июня, в социальных сетях появилась фотография с последствиями автоаварии в Кемерове. Судя по снимку, произошло столкновение автобусов "КамАЗ" и "ПАЗ". При этом лобовое стекло синего автобуса оказалось разбито, а у второго автомобиля серьезно пострадала задняя часть. Очевидцы отметили, что инцидент произошел в Кировском районе города.

‒ Нифига себе, одним стеклом пазика по швам расшил (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ удивились горожане.

Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово за комментарием. Правоохранители рассказали, что водители осуществили оформление документов без полиции. О пострадавших не сообщалось.