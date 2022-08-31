Жители Новокузнецка поделились в социальных сетях снимками, на которые попали автобус и "ГАЗель", столкнувшиеся на одной из улиц. Судя по фото, в результате инцидента общественный транспорт лишился зеркала. Возвращением элемента на место занимался водитель автобуса.

‒ 87-й автобус от "Питеравто" в Кузне "поцеловался" с тентованной "Газелью", ‒ рассказали очевидцы.

В новокузнецкой Госавтоинспекции журналисту AVOKADO рассказали, что подобный сигнал им не поступал. Вероятно, участники автоаварии разобрались в ситуации без привлечения правоохранителей.