Пассажирский автобус два дня срывал расписание в Новокузнецке

На платформе "Кузбасс Онлайн" появилась жалоба от жительницы Новокузнецка, которая заявила, что автобус №54 уже второй день игнорирует свое расписание. С ее слов, транспорт должен подъезжать к остановке "Телецентр" в 6:50, однако 3 и 4 августа в это время там не было.

– Мне пришлось идти 40 минут до остановки "Точилино" ... Зачем тогда этот автобус, если люди опоздали на работу и в сад, и остались без завтрака, – возмутилась местная жительница.

В ответ администратор портала сказал, что автобус №54, отклонился от графика 3 августа по причине того, что у транспорта возникли технические неисправности, следует из данных навигационной системы ГЛОНАСС. Что касается 4 августа, то в это же время задержка возникла из-за задержки транспорта на заправке, которая возникла по вине водителя.

В связи с этим перевозчику сообщили, что в случае технической неисправности автобуса необходимо предоставлять резервный транспорт на маршрут.