Пассажирская маршрутка загорелась в Кузбассе

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В Сети появилась информация, что накануне днем на оживленной дороге в кузбасском поселке загорелась маршрутка. Кадры с места произошедшего очевидцы опубликовали в Instagram.

Сообщение о горящем общественном транспортном средстве появилось в одном из местных городских сообществ. Свидетель происшествия уточнил, что съемка сделана в поселке Шушталеп в Кемеровской области.


На записи можно увидеть стоящую на обочине дороги маршрутку, мимо которой проезжают автомобили. Из кабины машины вырывается огонь и дым.


Согласно данным ГУ МЧС по Кузбассу, сигнал о пожаре на улице Центральная поступил в ведомство в 17:34. На тушение выезжали 10 человек и две единицы спецтехники.

Фото: Instagram / Подслушано Осинники и Калтан

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобиль сгорел возле кузбасского стадиона.

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