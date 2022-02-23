Пассажирская маршрутка загорелась в Кузбассе

Сообщение о горящем общественном транспортном средстве появилось в одном из местных городских сообществ. Свидетель происшествия уточнил, что съемка сделана в поселке Шушталеп в Кемеровской области.

На записи можно увидеть стоящую на обочине дороги маршрутку, мимо которой проезжают автомобили. Из кабины машины вырывается огонь и дым.

Согласно данным ГУ МЧС по Кузбассу, сигнал о пожаре на улице Центральная поступил в ведомство в 17:34. На тушение выезжали 10 человек и две единицы спецтехники.