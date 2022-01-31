Пассажир в аэропорту Кемерова оказался скрывавшимся более 20 лет педофилом

Свое преступление житель одного из государств Средней Азии совершил еще в 1999 году на территории Забайкальского края. Мужчине было выдвинуто обвинение в тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, однако злоумышленнику удавалось скрываться от правосудия до недавнего времени. Полицейским в аэропорту Кемерова поступил сигнал, что объявленный в межгосударственный розыск 50-летний мужчина может находиться на борту самолета, следующего из Средней Азии. Правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отдел уголовного розыска.

Ранее Центральным районным судом города Читы обвиняемому заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России. Мужчину поместили в следственный изолятор в Кемерове. Позже его этапируют в Забайкалье.