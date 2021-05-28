Пассажир-инвалид стал причиной дорожных войн между водителями

Дорожные войны развернулись в городе Кемерово из-за из-за инвалида. Участниками конфликта стали водитель автобуса и местного ПАЗа. Об этом один из свидетелей ссоры сообщил на платформе "Кузбасс-Онлайн".

– На остановке Кирова водитель остановился для посадки инвалида колясочника <...> Водителя едущей позади 28т, возмутило то, что мы долго грузимся, и решил водителя с автобуса 51а проучить! (здесь и далее авторский стиль сохранен – прим. ред.), – сокрушается горожанин.

Со слов горожанина, на протяжении всего пути до конечной остановки в 21-м микрорайоне водитель маршрутки создавал препятствия автобусу, но управлявший крупным общественным транспортом не поддавался на провокации и вел себя и машину спокойно.

– По приезду на конечную, между водителями произошла перепалка! Чем этот скандал закончился, мне неизвестно, но такого наглого маршруточника необходимо наказать! – призвал кемеровчанин.

Представители кемеровской администрации в официальном ответе отметили, что маршрутку №28т обслуживают предприниматели из НП "АРИАТ". Президенту организации поступило поручение провести с водителями инструктаж, чтобы избежать подобных случаев, передает сайт VSE42.Ru