+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Пассажир-инвалид стал причиной дорожных войн между водителями

0

Перепалка между двумя водителями возмутила жителей кузбасской столицы, которые сообщили о конфликтной ситуации на дороге в Сети.

Дорожные войны развернулись в городе Кемерово из-за из-за инвалида. Участниками конфликта стали водитель автобуса и местного ПАЗа. Об этом один из свидетелей ссоры сообщил на платформе "Кузбасс-Онлайн".

– На остановке Кирова водитель остановился для посадки инвалида колясочника <...> Водителя едущей позади 28т, возмутило то, что мы долго грузимся, и решил водителя с автобуса 51а проучить! (здесь и далее авторский стиль сохранен – прим. ред.), – сокрушается горожанин.

Со слов горожанина, на протяжении всего пути до конечной остановки в 21-м микрорайоне водитель маршрутки создавал препятствия автобусу, но управлявший крупным общественным транспортом не поддавался на провокации и вел себя и машину спокойно.

– По приезду на конечную, между водителями произошла перепалка! Чем этот скандал закончился, мне неизвестно, но такого наглого маршруточника необходимо наказать! – призвал кемеровчанин.

Представители кемеровской администрации в официальном ответе отметили, что маршрутку №28т обслуживают предприниматели из НП "АРИАТ". Президенту организации поступило поручение провести с водителями инструктаж, чтобы избежать подобных случаев, передает сайт VSE42.Ru

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25504

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined