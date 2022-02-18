Пассажир иномарки погиб в результате ДТП в Белове

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Правоохранители раскрыли корреспонденту AVOKADO подробности смертельной аварии в одном из городов Кемеровской области.

По информации полицейских, инцидент произошел на перекрестке улиц В. Волошиной и Цимлянской в Белове накануне, 17 февраля, около 18:00. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Nissan Sunny выехал на пересечение на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с поворачивающим направо Hyundai Tucson, который ехал на "зеленый".

‒ В результате аварии от полученных телесных повреждений пассажир "Ниссана" скончался в медицинском учреждении. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены оба водителя, а также еще три пассажира обоих транспортных средств, ‒ сообщили журналисту AVOKADO в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

У водителя Nissan в больнице была взята кровь для проверки на состояние опьянения. Мужчина находился за рулем без прав, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за пьяную езду. В отношении нарушителя было возбуждено несколько административных производств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ, согласно которой злоумышленник может лишиться свободы на срок до пяти лет.


Ранее кадры с места происшествия появились в Сети.


Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей всегда быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, в том числе регламентирующих очередность проезда перекрестков.

Да!
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